الصين "ترحب" ببدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

رحبت الصين ببدء الهدنة التي طال انتظارها بهدف إنهاء أكثر من 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بكين "ترحب بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ"، مضيفا أن الصين تأمل أن "يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ومستمر".