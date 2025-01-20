ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في نيجيريا إلى 86

أعلن مسؤول في إحدى الولايات النيجيرية أن عدد قتلى انفجار شاحنة وقود وصل إلى 86 شخصا.وانقلبت شاحنة بنزين وانفجرت يوم السبت في ديكو بولاية نيجر ما أدى إلى مقتل أشخاص ذهبوا لجمع الوقود من المكان.وقال المدير العام لوكالة إدارة الطوارئ في ولاية نيجر في بيان: "80 منهم دفنوا في مقبرة جماعية في ديكو (مركز للرعاية الصحية الأولية)، بينما نقل الأقارب خمسة إلى بلدة وتوفي واحد في مركز ديكو للرعاية الصحية الأولية".وأصيب 55 شخصا آخرين.ويذكر أن سعر الوقود في نيجيريا ارتفع منذ 2023 عندما ألغى الرئيس بولا تينوبو دعم الوقود في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي.