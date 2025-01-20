وزير الخارجية: فرنسا ستواصل المساعي لتحرير رهينتين فرنسيين إسرائيليين

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستواصل المساعي لإطلاق مواطنين فرنسيين إسرائيليين اثنين تحتجزهما حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وقال لقناة بي.إف.إم التلفزيونية: "سنواصل السعي حتى اللحظة الأخيرة من أجل إطلاقهما".



وأشار الى أن فرنسا "ليس لديها أي أنباء عن حالتهما الصحية أو ظروف احتجازهما".



وأطلقت حماس ثلاث رهينات إسرائيليات وأفرجت إسرائيل عن 90 معتقلا فلسطينيا أمس الأحد في اليوم الأول من سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال في الحرب التي استمرت 15 شهرا في غزة ودمرت القطاع وأشعلت الشرق الأوسط.



ومن المتوقع أن يكون الفرنسيان الإسرائيليان عوفر كالديرون وأوهاد ياهالومي على قائمة تضم 33 رهينة سيتم الافراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.