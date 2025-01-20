عضو في البرلمان الروسي: الولايات المتحدة توافق على تعيين سفير جديد لموسكو في واشنطن

أعلن عضو كبير في البرلمان الروسي للتلفزيون الرسمي، أن الولايات المتحدة أبلغت موسكو بموافقتها على تعيين سفير روسي جديد في واشنطن.وكشف غريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، أن السفير الجديد ربما يعين رسميا في الأسابيع المقبلة.ولكن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قالت لوكالة تاس الرسمية للأنباء: "لم يتم تلقي الموافقة بعد".ولم يذكر كاراسين ولا زاخاروفا اسم السفير الجديد. وآخر سفير روسي لدى الولايات المتحدة هو أناتولي أنتونوف الذي ترك منصبه في تشرين الأول.وذكرت صحيفة كومرسانت في تشرين الثاني، أن روسيا ستعين ألكسندر دارشيف، الذي يرأس حاليا إدارة أميركا الشمالية بوزارة الخارجية، سفيرا جديدا لها في واشنطن.