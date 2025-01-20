القوات الروسية تسيطر على قريتين في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو اليوم، أن القوات الروسية سيطرت على قريتي شيفتشينكو ونوفويهوريفكا في شرق أوكرانيا.



وتقع شيفتشينكو إلى الجنوب مباشرة من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في منطقة دونيتسك، وتقع نوفويهوريفكا في منطقة لوغانسك.



ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من صحة التقارير الواردة من ساحة المعركة.