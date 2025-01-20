الحوثيون سيستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل فقط بعد وقف إطلاق النار بغزة

أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يتخذ من اليمن مقرا، إن الحوثيين سيقتصرون في هجماتهم على السفن التجارية على السفن المرتبطة بإسرائيل فقط بعد أن دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.



وأضاف المركز، الذي يعمل كحلقة وصل بين الحوثيين وشركات الشحن التجاري، في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 19 كانون الثاني أنه إذا استأنفت الولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل الضربات على اليمن، فإن الهجمات على السفن التابعة لهذه الدول ستستأنف.