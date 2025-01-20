رئيس وزراء فرنسا: أوروبا قد تُسحق إذا لم تفعل شيئًا في مواجهة ترامب

حذّر رئيس الوزراء الفرنسيّ فرانسوا بايرو من أن فرنسا والاتحاد الأوروبيّ قد "يُسحقان" بسبب السياسة المعلنة لدونالد ترامب الذي يؤدي اليمين الدستورية الاثنين، إذا لم يتحركا.



وقال بايرو إنّ "الولايات المتحدة قررت اتباع سياسة مهيمنة على نحو لا يصدق من خلال الدولار، ومن خلال السياسة الصناعية، ومن خلال الاستيلاء على كل الأبحاث والاستثمارات".



وأضاف: "إذا لم نفعل شيئا، فسوف نخضع للهيمنة ونتعرض للسحق والتهميش.. والأمر مناط بنا نحن الفرنسيين والأوروبيين لاستعادة زمام الأمور".



وأشار كذلك إلى "قوة الصين" التي تجاوز فائضها التجاري في كانون الأول حاجز الألف مليار دولار. وقال "إن فرنسا وأوروبا تواجهان اليوم تحديين"، أميركي وصيني.