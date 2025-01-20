الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بايدن أصدر عفوًا استباقيًا عن أعضاء لجنة الكونغرس المعنية بهجوم السادس من كانون الثاني 2021 على الكابيتول
أخبار دولية
2025-01-20 | 08:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بايدن أصدر عفوًا استباقيًا عن أعضاء لجنة الكونغرس المعنية بهجوم السادس من كانون الثاني 2021 على الكابيتول
أصدر الرئيس الأميركيّ جو بايدن عفوًا استباقيًا عن الجنرال مارك ميلي والطبيب أنتوني فاوتشي وأعضاء لجنة الكونغرس المعنية بهجوم السادس من كانون الثاني 2021 على الكابيتول وشهود.
وقال: "لا يستحقون أن يكونوا أهدافًا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية."
آخر الأخبار
أخبار دولية
عفوًا
استباقيًا
أعضاء
الكونغرس
المعنية
بهجوم
السادس
كانون
الثاني
الكابيتول
التالي
زعيمة المعارضة الفنزويلية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة
البابا فرنسيس: عمليات ترحيل مهاجرين توعّد بها ترامب ستكون "كارثية"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:10
بايدن أصدر عفوًا عن خمسة أفراد من عائلته
أخبار دولية
12:10
بايدن أصدر عفوًا عن خمسة أفراد من عائلته
0
أخبار لبنان
2025-01-10
عضو الكونغرس دارين لحود: 9 كانون الثاني هو يوم عظيم
أخبار لبنان
2025-01-10
عضو الكونغرس دارين لحود: 9 كانون الثاني هو يوم عظيم
0
أخبار دولية
2024-12-30
بايدن يعلن التاسع من كانون الثاني يوم حداد وطني على كارتر
أخبار دولية
2024-12-30
بايدن يعلن التاسع من كانون الثاني يوم حداد وطني على كارتر
0
آخر الأخبار
2024-12-15
السفير المصري للـLBCI: بري كان واضحا مع اللجنة الخماسية بأن جلسة انتخاب الرئيس بـ9 كانون الثاني ستكون مفتوحة بدورات متتالية وأتمنى الوصول الى انتخاب رئيس بأسرع وقت
آخر الأخبار
2024-12-15
السفير المصري للـLBCI: بري كان واضحا مع اللجنة الخماسية بأن جلسة انتخاب الرئيس بـ9 كانون الثاني ستكون مفتوحة بدورات متتالية وأتمنى الوصول الى انتخاب رئيس بأسرع وقت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الولاية الثانية للرئيس ترامب... بثلاث كلمات
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الولاية الثانية للرئيس ترامب... بثلاث كلمات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مع دخول ترامب البيت الابيض... تصاعد الخلافات داخلَ اسرائيل في شأن التعاملِ مع حماس وصفقةِ الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مع دخول ترامب البيت الابيض... تصاعد الخلافات داخلَ اسرائيل في شأن التعاملِ مع حماس وصفقةِ الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
للمرة الأولى... يعمّ الهدوء في قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
للمرة الأولى... يعمّ الهدوء في قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
كلمة من دونالد ترامب تعيد TikTok للعمل في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
كلمة من دونالد ترامب تعيد TikTok للعمل في الولايات المتحدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:35
ميقاتي لـ عشرين 30: معظم الكتل الكبيرة تواصلت معي يوم الأحد وأخبرتني أنها ستسميني لرئاسة الحكومة وحصل بعدها مزاج سياسي معين يقتضي باختيار رئيس حكومة جديد ونواف سلام لم يكن بوارد الموضوع
خبر عاجل
14:35
ميقاتي لـ عشرين 30: معظم الكتل الكبيرة تواصلت معي يوم الأحد وأخبرتني أنها ستسميني لرئاسة الحكومة وحصل بعدها مزاج سياسي معين يقتضي باختيار رئيس حكومة جديد ونواف سلام لم يكن بوارد الموضوع
0
منوعات
2025-01-02
وفاة "المرأة القطة" الشهيرة بعمليات التجميل عن عمر 79 عاما... شاهدوا كيف كان جمالها الطبيعي! (صورة)
منوعات
2025-01-02
وفاة "المرأة القطة" الشهيرة بعمليات التجميل عن عمر 79 عاما... شاهدوا كيف كان جمالها الطبيعي! (صورة)
0
آخر الأخبار
04:47
الأسيرة الإسرائيلية المحررة إيلانا غريتسوفيتسكي: خائفة لأنني لم أسمع من رئيس الوزراء أي التزام بإنهاء الحرب
آخر الأخبار
04:47
الأسيرة الإسرائيلية المحررة إيلانا غريتسوفيتسكي: خائفة لأنني لم أسمع من رئيس الوزراء أي التزام بإنهاء الحرب
0
أخبار لبنان
10:05
تعميم للحلبي يقضي بضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البيئة المدرسية
أخبار لبنان
10:05
تعميم للحلبي يقضي بضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البيئة المدرسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التهريب عبر الحدود... قنبلة موقوتة
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التهريب عبر الحدود... قنبلة موقوتة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الولاية الثانية للرئيس ترامب... بثلاث كلمات
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الولاية الثانية للرئيس ترامب... بثلاث كلمات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مشاهير بالجملة في الرياض…
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مشاهير بالجملة في الرياض…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مع دخول ترامب البيت الابيض... تصاعد الخلافات داخلَ اسرائيل في شأن التعاملِ مع حماس وصفقةِ الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مع دخول ترامب البيت الابيض... تصاعد الخلافات داخلَ اسرائيل في شأن التعاملِ مع حماس وصفقةِ الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
للمرة الأولى... يعمّ الهدوء في قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
للمرة الأولى... يعمّ الهدوء في قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أيام لانتهاءِ مهلةِ الستين يومًا... مخاوفُ استئنافِ القتال تزداد
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أيام لانتهاءِ مهلةِ الستين يومًا... مخاوفُ استئنافِ القتال تزداد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في بنت جبيل... الحياة عائدة رغم الدمار
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في بنت جبيل... الحياة عائدة رغم الدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الاجواء الحكومية ضبابية ورئيس الجمهورية للبطاركة: المرحلة تحتاج إلى تضافر الجميع لتنفيذ خطاب القسم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الاجواء الحكومية ضبابية ورئيس الجمهورية للبطاركة: المرحلة تحتاج إلى تضافر الجميع لتنفيذ خطاب القسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
كلمة من دونالد ترامب تعيد TikTok للعمل في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
كلمة من دونالد ترامب تعيد TikTok للعمل في الولايات المتحدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:48
"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي
اخبار البرامج
15:48
"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي
2
خبر عاجل
06:06
الأمن العام يحذر من مخاطر التفاعل مع صفحة "SAWA" على فايسبوك
خبر عاجل
06:06
الأمن العام يحذر من مخاطر التفاعل مع صفحة "SAWA" على فايسبوك
3
خبر عاجل
06:50
منصوري ينفي كلاما منسوبا إليه بشأن خسائر المودعين
خبر عاجل
06:50
منصوري ينفي كلاما منسوبا إليه بشأن خسائر المودعين
4
آخر الأخبار
15:52
المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا
آخر الأخبار
15:52
المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا
5
حال الطقس
23:49
استقرار جوي حتى الاربعاء...
حال الطقس
23:49
استقرار جوي حتى الاربعاء...
6
أمن وقضاء
09:23
أرقام الناجحين في الاختبار النفسي للمرشحين للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين لصالح قوى الأمن
أمن وقضاء
09:23
أرقام الناجحين في الاختبار النفسي للمرشحين للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين لصالح قوى الأمن
7
اسرار
23:27
أسرار الصحف 20-1-2025
اسرار
23:27
أسرار الصحف 20-1-2025
8
صحف اليوم
00:23
مصادر سياسية لـ"الجمهورية": هناك حرص لدى الرئيس المكلّف و"الثنائي" على التوافق في أقصر وقت ممكن
صحف اليوم
00:23
مصادر سياسية لـ"الجمهورية": هناك حرص لدى الرئيس المكلّف و"الثنائي" على التوافق في أقصر وقت ممكن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More