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بايدن أصدر عفوًا استباقيًا عن أعضاء لجنة الكونغرس المعنية بهجوم السادس من كانون الثاني 2021 على الكابيتول

أصدر الرئيس الأميركيّ جو بايدن عفوًا استباقيًا عن الجنرال مارك ميلي والطبيب أنتوني فاوتشي وأعضاء لجنة الكونغرس المعنية بهجوم السادس من كانون الثاني 2021 على الكابيتول وشهود.



وقال: "لا يستحقون أن يكونوا أهدافًا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية."