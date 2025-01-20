لولا يأمل بقاء الولايات المتحدة "شريكة تاريخية" للبرازيل في عهد ترامب

أعرب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن أمله في أن تظل الولايات المتحدة "شريكا تاريخيا" للبرازيل تحت إدارة الجمهوري دونالد ترامب، حليف سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.



وقال لولا خلال اجتماع وزاري: "بصفتي رئيسًا للبرازيل، آمل أن تكون إدارة ترامب مجزية... وأن يستمر الأميركيون في كونهم الشريك التاريخي الذي هم عليه بالنسبة للبرازيل، لأننا من جانبنا، لا نريد أي خلافات، لا مع فنزويلا، ولا مع الأميركيين، ولا مع الصين أو الهند أو روسيا".