حماس: غزة "ستنهض" من جديد

أكدت حركة حماس أن غزة "ستنهض" من جديد لاعادة بناء القطاع رغم الدمار الواسع الذي خلفته الحرب الاسرائيلية التي استمرت لأكثر من 15 شهرا.



وقالت الحركة في بيان صحافي إن "غزة بشعبها العظيم وإرادتها الصّلبة ستنهض من جديد، لتعيد بناء ما دمّره الاحتلال، وتواصل درب الصمود، حتى دحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".