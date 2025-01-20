بوتين يعلن انفتاحه على الحوار مع ترامب ويأمل في "سلام دائم" في أوكرانيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دونالد ترامب الاثنين قبل ساعات من تنصيبه رئيسا، قائلا إنه "منفتح على الحوار" بشأن أوكرانيا لتحقيق "سلام دائم"، بعد ثلاث سنوات على بدء الحرب.



وقال بوتين خلال اجتماع مع وزرائه بثه التلفزيون الروسي: "نحن منفتحون أيضا على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة" بشأن النزاع في أوكرانيا.



وأضاف: "أما بالنسبة لحل الوضع، فأود أن أؤكد أن الهدف لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة ... بل سلام دائم يقوم على احترام المصالح المشروعة للجميع".