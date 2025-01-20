مسؤول في إدارة ترامب: ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك

أكّد مسؤول في إدارة دونالد ترامب المقبلة أنّ الرئيس الأميركيّ المنتخب سيعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، كما سيكشف عن خطط لإرسال قوات إضافية للمساعدة في تأمين الحدود.



وقال المسؤول، للصحافيين، قبل مراسم التنصيب، أنّ ترامب سيصنف أيضًا، أعضاء في عصابات إجرامية إرهابيين عالميين.

وأكّد أنّ ترامب سيصدر أمرًا تنفيذيًا عند توليه الرئاسة يعلن أن الحكومة الأميركية الاتحادية ستعترف بوجود نوعين (جنسين) فقط.



وذكر المسؤول أن الإدارة المقبلة قالت إن ترامب سيصدر أيضًا أمرًا ينهي برامج التنوع والمساواة والشمول "الجذرية والمسرفة" داخل الحكومة الاتحادية.