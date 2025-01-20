دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته"

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوريّ غياث دياب، للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أنّ دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته".



وأدت الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاما إلى شل قطاع الطاقة في البلاد وجعلتها تعتمد إلى حد كبير على الواردات من إيران.