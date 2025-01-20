قطر تدشّن جسرًا بريًا لإمداد غزة بـ12.5 مليون ليتر من الوقود

تنفيذًا لتوجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني تدشّن قطر جسرًا بريًا لإمداد غزة بـ12.5 مليون ليتر من الوقود، خلال الأيام الـ10 الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.



ووصلت اليوم 25 شاحنة مُحمّلة بالوقود ممولة من قطر عبر معبر كرم أبو سالم.