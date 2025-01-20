غوتيريش: على إسرائيل احترام لبنان وسلامة أراضيه

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة، في مجلس الأمن إن أكثر من 630 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة الأحد.



وأوضح أنّ 300 شاحنة منها على الأقل وصلت إلى شمال القطاع، حيث تقول الأمم المتحدة إن المجاعة تلوح في الأفق.



أمّا عن الوضع في لبنان، فقال: "فجر جديد يظهر في لبنان وقوات اليونيفيل ملتزمة بدعم الشعب اللبنانيّ."



وأضاف: "أتمنى أن يعود النازحون على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى ديارهم."



ولفت إلى أنّ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هش، لكنّه مستمر واعتبر أنّه "من المهم أن يسيطر الجيش اللبنانيّ على كامل الأراضي اللبنانية".



ودعا إسرائيل إلى احترام لبنان وسلامة أراضيه.

