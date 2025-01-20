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مسؤول بالإدارة الأميركية الجديدة: ترامب سينهي حق الجنسية بالولادة في أميركا

أخبار دولية
2025-01-20 | 10:53
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مسؤول بالإدارة الأميركية الجديدة: ترامب سينهي حق الجنسية بالولادة في أميركا
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مسؤول بالإدارة الأميركية الجديدة: ترامب سينهي حق الجنسية بالولادة في أميركا

أعلن مسؤول بالإدارة الأميركية الجديدة الاثنين أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيصدر أمرا يهدف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة الذين يفتقر آباؤهم إلى وضع الهجرة القانوني.

وقال المسؤول في إفادة صحفية مستشهدا بالتعديل الرابع عشر للدستور الأميركي "لن تعترف الحكومة الاتحادية بحق المواطنة التلقائي بالولادة لأطفال الأجانب المتواجدين على نحو غير شرعي ... كما سنعزز عمليات فحص الأجانب غير الشرعيين".

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