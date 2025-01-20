بايدن أصدر عفوًا عن خمسة أفراد من عائلته

أصدر الرئيس الأميركيّ جو بايدن عفوًا عن خمسة أفراد من عائلته.



وقال إنه يريد حمايتهم من أن يصبحوا هدفًا "لتحقيقات لا أساس لها وذات دوافع سياسية".



ومن بين المشمولين بالعفو شقيقاه جيمس وفرنسيس. كما تضم القائمة سارة زوجة جيمس، وشقيقة بايدن فاليري وزوجها جون.