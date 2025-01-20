ترامب: العصر الذهبيّ لأميركا يبدأ الآن

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن.



وقال، في حفل تنصيبه: "سيحترمنا العالم من جديد ولن نسمح لأحد من أن يستغلنا بعد الآن وطوال فترة رئاستي سأضع أميركا أولًا."



وأكّد أنّ الأولوية هي في خلق أمة منتجة وحرة "وستكون أميركا أقوى ومتميزة أكثر من أي وقت سابق وحكومتنا تواجه مشكلة ثقة وهي لا تستطيع أن تواجه مشكلة بسيطة في المنزل وفاشلة في تأمين حقوق المواطنين وتسمح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول الحدود".



وشدد على أنّ "الأمور ستتبدل ابتداء من اليوم وسيحصل التغيير بسرعة وسنعيد للشعب ايمانهم وحريتهم ومنذ الآن تراجع أميركا انتهى".



وقال ترامب: "حياتي نجت لسبب ولقد أنقذني الله لأعيد العظمة لأميركا من جديد."



وأضاف: "سنتحرك بسرعة لاعادة السلام والأمان للجميع و 20-5-2025 هو تاريخ ليوم تحرير أميركا."



وأشار إلى أنّ "الثقة والكرامة تنتشر أكثر من أي وقت مضى ولن ننسى بلدنا ومؤسساتنا ولن ننسى ربنا وسأعلن حالة طوارئ عند حدودنا الجنوبية".



وقال: "الدخول غير القانوني سيتوقف وسنعيد الملايين من الذي دخلوا بطريقة غير شرعية الى بلدهم وسأنهي ممارسة التوقيف والافلات وسنضبط الحدود الجنوبية لوقف اجتياح بلدنا

وسأعلن العصابات المجرمة جماعات ارهابية وسأوجه قيادتي للقضاء عليها وسنكون أمة ثرية من جديد وسيكون هناك جنسان فقط إناث وذكور والجيش سيركز على هدفه الوحيد وهو محاربة أعداء أميركا وسنغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا وسنسترد قناة بنما وسنرسل رجال فضاء إلى المريخ ورسالتي للأميركيين هي أن نعمل بجرأة من جديد."