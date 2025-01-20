حلف شمال الأطلسي: عودة ترامب للرئاسة ستعزز الانفاق الدفاعي والإنتاج

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الاثنين أن الحلف سيزيد الإنفاق الدفاعي والإنتاج مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصبه وسط مطالبه للحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي.





وكتب روته في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "مع عودة الرئيس ترامب لمنصبه سنزيد الانفاق الدفاعي والإنتاج".







