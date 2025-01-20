رئيس حكومة كندا لدونالد ترامب: نحن أقوى عندما نعمل معا

هنأ رئيس حكومة كندا جاستن ترودو الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تنصيبه رئيسا، وقال له "نحن أقوياء أكثر عندما نعمل معا".وأضاف "كندا والولايات المتحدة تقيمان الشراكة الاقتصادية الأكثر نجاحا في العالم وكل منهما هي الشريك التجاري الأول للآخر". وهدّد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على المنتجات الكندية.