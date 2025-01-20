زلزال بقوة 6 درجات يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 6 درجات تايوان الاثنين على ما قال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.



ووقع الزلزال الذي تسبب بارتجاج المباني في العاصمة تايبيه عند الساعة 16,17 بتوقيت غرينيتش على بعد 12 كيلومترا شمال إقليم يوجينغ في جنوب تايوان.



وأشارت السلطات المحلية إلى أن ثلاثة أشخاص لا يزالون عالقين بين أنقاض منزلهم المنهار في جنوب الجزيرة.