الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الاتحاد الأوروبيّ يدرس تعليقًا تدريجيًا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا
أخبار دولية
2025-01-20 | 15:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الاتحاد الأوروبيّ يدرس تعليقًا تدريجيًا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا
يدرس الاتحاد الأوروبيّ تعليقًا تدريجيًا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، حسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما رويترز.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 كانون الثاني.
وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
ووفقا لخارطة الطريق المقترحة "نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبيّ بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة".
وتضيف خارطة الطريق المقترحة "في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسبا لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع"، موضحة أنه "يجب استخدام نهج تدريجي".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الأوروبيّ
تعليقًا
تدريجيًا
للعقوبات
الاقتصادية
العديدة
سوريا
التالي
سعر البتكوين يسجل مستوى قياسيا جديدا بتخطيه 109 آلاف دولار
أسباب تأخر اسرائيل في تحرير الأسرى الفلسطينيين...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-08
رويترز عن وزير الخارجية الفرنسيّ: عقوبات الاتحاد الأوروبيّ على سوريا المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد ترفع سريعًا
آخر الأخبار
2025-01-08
رويترز عن وزير الخارجية الفرنسيّ: عقوبات الاتحاد الأوروبيّ على سوريا المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد ترفع سريعًا
0
أخبار دولية
2025-01-07
ألمانيا تقود جهودًا لتخفيف الاتحاد الأوروبيّ العقوبات التي فرضت على سوريا
أخبار دولية
2025-01-07
ألمانيا تقود جهودًا لتخفيف الاتحاد الأوروبيّ العقوبات التي فرضت على سوريا
0
آخر الأخبار
07:58
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان مع المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون
آخر الأخبار
07:58
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان مع المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون
0
أخبار دولية
2025-01-17
الاتحاد الأوروبي يتعهد تقديم مساعدات انسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار
أخبار دولية
2025-01-17
الاتحاد الأوروبي يتعهد تقديم مساعدات انسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:44
الشرع يهنئ ترامب ويتطلع إلى تحسين العلاقات السورية الأميركية
أخبار دولية
17:44
الشرع يهنئ ترامب ويتطلع إلى تحسين العلاقات السورية الأميركية
0
أخبار دولية
17:09
حماس: سنفرج عن المجموعة التالية من الرهائن يوم السبت
أخبار دولية
17:09
حماس: سنفرج عن المجموعة التالية من الرهائن يوم السبت
0
أخبار دولية
16:45
الاتحاد الأوروبي تعليقا على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية يؤكد استعداده "للدفاع عن مصالحه"
أخبار دولية
16:45
الاتحاد الأوروبي تعليقا على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية يؤكد استعداده "للدفاع عن مصالحه"
0
أخبار دولية
16:39
عباس مستعد للعمل مع ترامب على "حل الدولتين"
أخبار دولية
16:39
عباس مستعد للعمل مع ترامب على "حل الدولتين"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:50
ميقاتي لـ"عشرين 30": اتصل بي وزير خارجية سوريا وطلب مني أن يحصل اللقاء قبل يومين من الزيارة وفي اليوم التالي حصل الاضطراب على الحدود فتواصلت معه وأخبرته أن اللقاء يمكن أن يحصل بعد انتخاب الرئيس وبعد ساعة تواصل معي الشرع وشدد على تسوية الأمور
آخر الأخبار
15:50
ميقاتي لـ"عشرين 30": اتصل بي وزير خارجية سوريا وطلب مني أن يحصل اللقاء قبل يومين من الزيارة وفي اليوم التالي حصل الاضطراب على الحدود فتواصلت معه وأخبرته أن اللقاء يمكن أن يحصل بعد انتخاب الرئيس وبعد ساعة تواصل معي الشرع وشدد على تسوية الأمور
0
أخبار لبنان
07:30
السفيرة فرح بري في زيارة للرئيس عون
أخبار لبنان
07:30
السفيرة فرح بري في زيارة للرئيس عون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أيام لانتهاءِ مهلةِ الستين يومًا... مخاوفُ استئنافِ القتال تزداد
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أيام لانتهاءِ مهلةِ الستين يومًا... مخاوفُ استئنافِ القتال تزداد
0
فنّ
14:35
الشرطة الهندية تلقي القبض على متورط في عملية طعن سيف علي خان... وهذه آخر التطورات
فنّ
14:35
الشرطة الهندية تلقي القبض على متورط في عملية طعن سيف علي خان... وهذه آخر التطورات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:32
دولار Trump وMelania Meme ... تنافس في سوق العملات الرقمية
تقارير نشرة الاخبار
16:32
دولار Trump وMelania Meme ... تنافس في سوق العملات الرقمية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:29
بعد أربع سنوات... دونالد ترامب يعود الى البيت الأبيض ويتلو خطابا ناريا خلال تنصيبه
تقارير نشرة الاخبار
16:29
بعد أربع سنوات... دونالد ترامب يعود الى البيت الأبيض ويتلو خطابا ناريا خلال تنصيبه
0
آخر الأخبار
15:34
ميقاتي: الصراحة والمصالحة يجب أن يكونا عنوان لبنان الجديد وبين يومي الجمعة والسبت يُفترض أن تُشكّل الحكومة
آخر الأخبار
15:34
ميقاتي: الصراحة والمصالحة يجب أن يكونا عنوان لبنان الجديد وبين يومي الجمعة والسبت يُفترض أن تُشكّل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التهريب عبر الحدود... قنبلة موقوتة
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التهريب عبر الحدود... قنبلة موقوتة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الولاية الثانية للرئيس ترامب... بثلاث كلمات
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الولاية الثانية للرئيس ترامب... بثلاث كلمات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مشاهير بالجملة في الرياض…
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مشاهير بالجملة في الرياض…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مع دخول ترامب البيت الابيض... تصاعد الخلافات داخلَ اسرائيل في شأن التعاملِ مع حماس وصفقةِ الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مع دخول ترامب البيت الابيض... تصاعد الخلافات داخلَ اسرائيل في شأن التعاملِ مع حماس وصفقةِ الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
للمرة الأولى... يعمّ الهدوء في قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
للمرة الأولى... يعمّ الهدوء في قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أيام لانتهاءِ مهلةِ الستين يومًا... مخاوفُ استئنافِ القتال تزداد
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أيام لانتهاءِ مهلةِ الستين يومًا... مخاوفُ استئنافِ القتال تزداد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:06
الأمن العام يحذر من مخاطر التفاعل مع صفحة "SAWA" على فايسبوك
خبر عاجل
06:06
الأمن العام يحذر من مخاطر التفاعل مع صفحة "SAWA" على فايسبوك
2
خبر عاجل
06:50
منصوري ينفي كلاما منسوبا إليه بشأن خسائر المودعين
خبر عاجل
06:50
منصوري ينفي كلاما منسوبا إليه بشأن خسائر المودعين
3
خبر عاجل
14:35
ميقاتي لـ عشرين 30: معظم الكتل الكبيرة تواصلت معي يوم الأحد وأخبرتني أنها ستسميني لرئاسة الحكومة وحصل بعدها مزاج سياسي معين يقتضي باختيار رئيس حكومة جديد ونواف سلام لم يكن بوارد الموضوع
خبر عاجل
14:35
ميقاتي لـ عشرين 30: معظم الكتل الكبيرة تواصلت معي يوم الأحد وأخبرتني أنها ستسميني لرئاسة الحكومة وحصل بعدها مزاج سياسي معين يقتضي باختيار رئيس حكومة جديد ونواف سلام لم يكن بوارد الموضوع
4
حال الطقس
23:49
استقرار جوي حتى الاربعاء...
حال الطقس
23:49
استقرار جوي حتى الاربعاء...
5
أمن وقضاء
09:23
أرقام الناجحين في الاختبار النفسي للمرشحين للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين لصالح قوى الأمن
أمن وقضاء
09:23
أرقام الناجحين في الاختبار النفسي للمرشحين للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين لصالح قوى الأمن
6
اسرار
23:27
أسرار الصحف 20-1-2025
اسرار
23:27
أسرار الصحف 20-1-2025
7
صحف اليوم
00:23
مصادر سياسية لـ"الجمهورية": هناك حرص لدى الرئيس المكلّف و"الثنائي" على التوافق في أقصر وقت ممكن
صحف اليوم
00:23
مصادر سياسية لـ"الجمهورية": هناك حرص لدى الرئيس المكلّف و"الثنائي" على التوافق في أقصر وقت ممكن
8
آخر الأخبار
04:47
الأسيرة الإسرائيلية المحررة إيلانا غريتسوفيتسكي: خائفة لأنني لم أسمع من رئيس الوزراء أي التزام بإنهاء الحرب
آخر الأخبار
04:47
الأسيرة الإسرائيلية المحررة إيلانا غريتسوفيتسكي: خائفة لأنني لم أسمع من رئيس الوزراء أي التزام بإنهاء الحرب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More