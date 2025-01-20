دفن جندي إسرائيليّ في اسرائيل بعد 10 سنوات على مقتله في غزة

دُفن جندي إسرائيلي قُتل في معارك خلال حرب العام 2014 في قطاع غزة، الاثنين في إسرائيل بعدما أعاد الجيش الإسرائيليّ رفاته الأحد.



وكان أورون شاوول في الحادية والعشرين عندما قتل في 20 تموز/يوليو 2014، في انفجار الآلية العسكرية التي كان في داخلها خلال عملية عسكرية في مدينة غزة (شمال)أودت أيضا بحياة ستة جنود آخرين.



واستعادت القوات الإسرائيلية رفاته خلال عملية عسكرية خاصة نفذت ليل السبت الأحد، بحسب الجيش.



وكان أورون شاوول وجندي آخر هدار غولدين الذي لا تزال رفاته في غزة، محور مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ سنوات.



ويرد هذان الجنديان بالإضافة إلى مدنيين يُفترض أنهما أحياء دخلا القطاع في عامي 2014 و2015 على التوالي وما زالا محتجزين في غزة، ضمن قائمة الرهائن المتداولة في اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس الذي دخل حيز التنفيذ الأحد.