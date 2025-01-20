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طائرة مسيرة أوكرانية تُشعل حريقا في مستودع تخزين نفط بجنوب روسيا
أخبار دولية
2025-01-20 | 16:13
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طائرة مسيرة أوكرانية تُشعل حريقا في مستودع تخزين نفط بجنوب روسيا
أعلن حاكم منطقة فارونيش الروسية ألكسندر غوسيف أن طائرة مسيرة أوكرانية تسببت في نشوب حريق جديد بمستودع لتخزين النفط في وقت متأخر اليوم الاثنين.
وأضاف غوسيف في رسالة على تطبيق تيليغرام أنه لم تقع إصابات في المستودع الذي يقع في منطقة ليسكينسكي وأن أطقم الطوارئ ستعمل على السيطرة على الحريق بمجرد أن تصبح الظروف آمنة.
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