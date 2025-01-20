رئيس بنما: قناة بنما ملك لبنما وستظل كذلك

رفضت بنما الإثنين تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهّد فيها "استعادة" قناة بنما، مشدّدة على أن الممر المائي سيبقى تحت سيطرتها.



وجاء في بيان لرئيس بنما خوسيه راول مولينو على شبكة للتواصل الاجتماعي "أرفض بالكامل كلام الرئيس دونالد ترامب".



وشدّد على أن "القناة بنمية وستبقى كذلك"، رافضا إشارة ترامب إلى أن القناة تشغّلها الصين.



وقال مولينو "لا حضور لأي من بلدان العالم ولا تدخل".