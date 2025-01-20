والا نيوز: ترامب سيرفع الحظر عن تصدير قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل

ذكر موقع والا نيوز الاثنين نقلا عن السفير الإسرائيلي في واشنطن أن من المتوقع أن يرفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أيام الحظر الذي فرضته الإدارة السابقة على توريد قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل.



وأضاف السفير مايك هرتسوغ في مقابلة مع الموقع أن من المتوقع أيضا أن يلغي ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن السابقة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بشن هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.