عباس مستعد للعمل مع ترامب على "حل الدولتين"

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس دونالد ترامب على توليه الرئاسة الأميركية الاثنين مؤكدا استعداه للعمل معه "لتحقيق السلام وفق حل الدولتين"، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلطسينية (وفا).



وأكد عباس "إننا على استعداد للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم، وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام".



وتمنى أن "يتحقق الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".