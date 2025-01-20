الاتحاد الأوروبي تعليقا على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية يؤكد استعداده "للدفاع عن مصالحه"

أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس تعليقا على إعلان ترامب بشأن فرض رسوم جمركية محتملة، أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للدفاع عن مصالحه" إذا اقتضت الضرورة.



وكان الرئيس الأميركي قال في خطاب القسم في واشنطن الاثنين إنه سيفرض "رسوما جمركية وضرائب على الدول الأجنبية" من دون أن يفصّل هذه التدابير.