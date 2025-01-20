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حماس: سنفرج عن المجموعة التالية من الرهائن يوم السبت

أخبار دولية
2025-01-20 | 17:09
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حماس: سنفرج عن المجموعة التالية من الرهائن يوم السبت
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حماس: سنفرج عن المجموعة التالية من الرهائن يوم السبت

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاثنين أنها ستفرج عن المجموعة المقبلة من الرهائن يوم السبت، وذلك بعد أن صرح مسؤول في الحركة في وقت سابق بأنهم سيطلقون سراح الرهائن يوم الأحد.

وقالت الحركة في بيان إنها ستطلق سراح المجموعة التالية من الرهائن يوم السبت مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وكان ناهد الفاخوري، رئيس المكتب الإعلامي لأسرى حماس، قد قال في وقت سابق إن الرهائن سيُطلق سراحهم يوم الأحد. ومن المتوقع أن تفرج حماس عن أربعة رهائن يوم السبت، أي بعد سبعة أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي رده على تصريحات الفاخوري، قال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته إن موعد الإفراج عن الرهائن هو يوم السبت.

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