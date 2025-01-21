ترامب: بوتين "يدمر روسيا" برفضه التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يدمر روسيا" برفضه التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "يجب عليه أن يبرم صفقة. أعتقد أنه يدمر روسيا بعدم ابرام صفقة"، محذرا "أعتقد أن روسيا ستكون في ورطة كبيرة".وأضاف ترامب أيضا أنه يستعد لعقد لقاء مع بوتين. وكانت القمة التي جمعتهما في الماضي خلال الولاية الأولى لترامب قد حظيت بسمعة سيئة بعدما بدا أن الرئيس الأميركي ينصت للزعيم الروسي أكثر من استخباراته.وتابع: "توافقت معه بشكل رائع، وآمل أن يرغب في التوصل إلى اتفاق".