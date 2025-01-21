أسير حرب كوري شمالي لدى أوكرانيا يقر بأن قواته تكبدت خسائر بشرية فادحة في منطقة كورسك الروسية

أقر جندي كوري شمالي أسير لدى أوكرانيا لمحققين يقومون باستجوابه، أن القوات الكورية الشمالية التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي في منطقة كورسك الروسية تكبدت خسائر بشرية فادحة، وفق ما أظهر مقطع فيديو رسمي نشر الاثنين.ووقع جنديان كوريان شماليان في أسر القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية، حيث تم نشر مقاطع فيديو لاستجوابهما.ولم تعترف موسكو بنشر جنود من كوريا الشمالية لمساندتها في القتال في منطقة كورسك، رغم تأكيدات من سيول وواشنطن.