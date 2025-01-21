مجلس الشيوخ الأميركي يصادق بالاجماع على تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية

صادق مجلس الشيوخ الأميركي بالاجماع على تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية، ما يضع السيناتور الذي يتمتع بشعبية بين زملائه على الجبهة الأمامية لسياسات الرئيس دونالد ترامب التصادمية أحيانا.



وروبيو هو أول أميركي من أصول اسبانية يتولى منصب وزير خارجية والأول من إدارة ترامب الذي يوافق مجلس الشيوخ على تعيينه.