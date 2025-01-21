ترامب ينظر في فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك في الأول من شباط

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينظر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اللتين تعدان من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وذلك في أول يوم يباشر فيه الرئيس الجمهوري مهامه بعد عودته إلى البيت الأبيض.



وقال ترامب في البيت الأبيض: "نحن نفكر في فرض رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا، لأنهما تسمحان لأعداد هائلة من الناس (...) وكندا أيضا هي دولة مسيئة جدا (...) بدخول بلادنا، وأيضا بدخول الفنتانيل".