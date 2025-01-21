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ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية ويلغي أخرى
أخبار دولية
2025-01-21 | 01:11
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ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية ويلغي أخرى
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوكالات الاتحادية "بالتحقيق في العجز التجاري الأميركي المستمر وسده"، ومعالجة ممارسات التجارة غير العادلة والتلاعب بالعملة من جانب دول أخرى.
كما أعلن أنه سيلغي نحو 80 أمرا تنفيذيا اتخذتها الإدارة السابقة، مشيرا إلى أنه سينفذ أيضا تجميدا فوريا للوائح التنظيمية والتوظيف.
هذا وألغى الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وأبطل الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في شباط 2024 ومهد الطريق حينها لإدراج العديد من المستوطنين والمجموعات المتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.
كما ألغى، قرار رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي كان سلفه جو بايدن قد أعلن عنه قبل أيام في إطار تشجيع مبادرة للكنيسة الكاثوليكية للافراج عن "عدد كبير من السجناء السياسيين" الكوبيين.
وقال البيت الأبيض في بيان بعد ساعات من حفل تنصيب ترامب رئيسا لولاية ثانية، إن ترامب ألغى قرار سلفه بشأن كوبا إلى جانب توقيع سلسلة طويلة من الأوامر التنفيذية.
كما وقع ترامب أوامر تنفيذية تعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
ووقع وأيضا أمرا من المتوقع أن يعلق برنامج إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر.
كما أمر بوقف المساعدات الإنمائية الخارجية لمدة 90 يوما في انتظار تقييم مدى فعاليتها واتساقها مع السياسة الخارجية الأميركية.
ونص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب على أن "جميع رؤساء الإدارات والوكالات المسؤولة عن برامج المساعدات الإنمائية الخارجية للولايات المتحدة يجب أن يوقفوا على الفور الالتزامات الجديدة وصرف أموال المساعدات الإنمائية".
كما قال ترامب إن "انحدار أميركا قد انتهى"، واعدا بشن حملة على الهجرة غير الشرعية وواصفا نفسه بأنه المنقذ الذي اختاره الله ليكون مخلصا لوطن متعثر.
وأضاف: "سيتم وقف جميع عمليات الدخول غير القانونية على الفور. سنبدأ عملية إعادة الملايين والملايين من الأجانب المجرمين إلى الأماكن التي جاءوا منها"، وسط تصفيق رفاقه الجمهوريين فيما جلس الديمقراطيون في حالة صمت.
كما وقع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يمنح تطبيق تيك توك مهلة 75 يوما للعثور على مشتر غير صيني في الولايات المتحدة، ما يمد التطبيق بشريان حياة يحتاجه بشدة.
وكانت شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتيك توك قد تخلفت السبت عن موعد نهائي لبيع فرعها الأميركي لمشتر غير صيني أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
أخبار دولية
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