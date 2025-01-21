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ترامب: لست واثقا من وقف إطلاق النار في غزة... وأعتقد أن السعودية ستطبع العلاقات مع إسرائيل

أخبار دولية
2025-01-21 | 01:07
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ترامب: لست واثقا من وقف إطلاق النار في غزة... وأعتقد أن السعودية ستطبع العلاقات مع إسرائيل
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ترامب: لست واثقا من وقف إطلاق النار في غزة... وأعتقد أن السعودية ستطبع العلاقات مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه غير واثق من وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والذي بدأ يوم الأحد.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية.

أعلن الرئيس الأميركي أنه يعتقد أن السعودية ستنضم في نهاية المطاف إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

وقال للصحفيين: "أعتقد أن الأمر سينتهي بالسعودية إلى الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم".

من جهة أخرى، كشف الرئيس ترامب أنه سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أشار إلى أن موعد اللقاء لم يتحدد بعد.

وأكد ترامب أنه سيحاول إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

كما أعلن الرئيس الأميركي أنه قد يسافر إلى الصين هذا العام. فعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان سيسافر إلى الصين هذا العام، قال ترامب: "نعم، ربما. لقد تلقيت الدعوة".

على صعيد آخر، رأى الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على غرينلاند لضمان الأمن الدولي.

أخبار دولية

ترامب

غزة

السعودية

إسرائيل

أوكرانيا

غرينلاند

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