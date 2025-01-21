ترامب يمنح تطبيق تيك توك فترة سماح لمدة 75 يوما من قرار الحظر الأميركي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمنح تطبيق تيك توك مهلة 75 يوما للعثور على مشتر غير صيني في الولايات المتحدة، ما يمد التطبيق بشريان حياة يحتاجه بشدة.



وكانت شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتيك توك قد تخلفت السبت عن موعد نهائي لبيع فرعها الأميركي لمشتر غير صيني أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.