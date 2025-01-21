قتلى بحريق في فندق في منتجع للتزلج في تركيا

اندلع حريق في فندق في منتجع تركي شهير للتزلج الثلاثاء في محافظة بولو في الأناضول، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 بجروح، بحسب ما أعلن وزير الداخلية.



وكشف الوزير علي يرلي كايا على منصة "إكس"، أن الحريق اندلع في الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا للتزلج عند الساعة 3,27 صباحا (00,27 ت غ).