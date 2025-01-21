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ترامب يقيل أربعة مسؤولين في أول منشور على "تروث سوشال" بعد تنصيبه

أخبار دولية
2025-01-21 | 01:38
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ترامب يقيل أربعة مسؤولين في أول منشور على &quot;تروث سوشال&quot; بعد تنصيبه
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ترامب يقيل أربعة مسؤولين في أول منشور على "تروث سوشال" بعد تنصيبه

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أربعة مسؤولين حكوميين كبار عينهم سلفه جو بايدن محذرا بأنه قد يقيل أكثر من "ألف آخرين"، في أول منشور له على منصته "تروث سوشال" منذ تنصيبه.
     
وكتب ترامب أن "مكتبي لموظفي الرئاسة يعمل بشكل نشط على رصد وعزل أكثر من ألف موظف رئاسي من تعيينات الإدارة السابقة لا يتوافقون مع رؤيتنا لجعل أميركا عظيمة من جديد".

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