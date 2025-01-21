ترامب يوقع عفوا رئاسيا عن المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفوا رئاسيا عن نحو 1,500 شخص من أنصاره شاركوا باقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني عام 2021 في محاولة منهم لتعطيل المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا عام 2020.



وقال ترامب خلال التوقيع بعد وقت قصير من وصوله إلى البيت الأبيض: "هؤلاء هم الرهائن (...) نحو 1500 شخص (...) سيتم العفو عنهم، عفوا كاملا".