عشرات القتلى والجرحى بانزلاق أرضي في إندونيسيا

قتل 16 شخصا وأصيب 10 بجروح جراء انزلاق أرضي في إندونيسيا نجم عن الأمطار الغزيرة في إقليم جاوة الوسطى في إندونيسيا، بحسب ما أفاد مسؤول محلي في الشرطة.



وقال قائد الشرطة في مدينة بيكالونغان في جاوة الوسطى دوني براكوسو لشبكة البث المحلية "مترو تي في" "تأكد مقتل 16 شخصا. بالنسبة للجرحى، تم نقل عشرة إلى المستشفيات وأقرب مركز صحي محلي".