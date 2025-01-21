الصين: إعادة إدراج كوبا على قائمة الإرهاب يكشف عن "تنمر" واشنطن

أعلنت الصين أن إعادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب يدل على "تنمر" واشنطن.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون إن استخدام واشنطن المتكرر لهذه القائمة "يتعارض مع الوقائع ويكشف تماما عن وجه الولايات المتحدة المتسلط والمتنمر.



كما أعربت الصين عن "قلقها" حيال انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية.



وقال جياكون إن "التغير المناخي تحد مشترك تواجهه البشرية أجمع، ولا يمكن لأي بلد أن يبقى بمنأى عن المشكلة أو حلها وحده".