الصين تتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منها

تعهدت الصين بدعم منظمة الصحة العالمية بعدما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تنصيبه الإثنين مرسوما يسحب بلاده من الهيئة التابعة للأمم المتحدة والتي انتقدها بشدة لإدارتها لأزمة وباء كوفيد-19.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون: "من الواجب تعزيز دور منظمة الصحة العالمية وليس إضعافه"، مضيفا أن "الصين ستدعم كما فعلت على الدوام منظمة الصحة العالمية في الاضطلاع بمسؤولياتنا" والعمل من أجل "الصحة للبشرية".