الصين تعرب عن أملها بالتعاون مع الولايات المتحدة بشأن التجارة في عهد ترامب

أعربت بكين عن أملها في التعاون مع واشنطن من أجل تسوية المسائل التجارية، غداة تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي توعد بفرض رسوم جمركية مشددة على الصادرات من ثاني قوة اقتصادية في العالم.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون إن "الصين على استعداد لتعزيز الحوار والتواصل مع الولايات المتحدة ... والتعامل بالصورة المناسبة مع الاختلافات"، مضيفا أن بلاده "تأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لتشجعا معا النمو... المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية" بين البلدين.