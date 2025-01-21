مسؤول: تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل إذا كان السلام دائما

أعلن رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك أن تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل "إذا كان السلام دائما".



وقطعت تركيا التجارة مع إسرائيل العام الماضي بسبب حربها في غزة. وبدأ هذا الأسبوع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

