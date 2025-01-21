اتصال عبر الفيديو بين الرئيسين الصيني والروسي

أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء اتصالا عبر الفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين.



وقالت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في" إن شي وبوتين "عقدا اجتماعا عبر الفيديو في قاعة الشعب الكبرى في بكين بعد ظهر 21 كانون الثاني" من دون تقديم تفاصيل.