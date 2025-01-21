السلطة الفلسطينية تتهم ترامب بتشجيع "غلاة المستوطنين" على العنف في الضفة الغربية

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتشجيع "غلاة المستوطنين" على ارتكاب مزيد من الجرائم في الضفة الغربية المحتلة.واعتبرت الوزارة في بيان، من أن "رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا"، محذرة من "محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة... تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها".