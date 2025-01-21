قطر "واثقة" في إمكانية صمود وقف إطلاق النار في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنّ قطر "واثقة" في إمكانية صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ الأحد.



وقال الأنصاري في خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "نحن واثقون من الاتفاق حين يتعلق الأمر بصيغة الاتفاق وعندما يتعلق الأمر بحقيقة أننا ناقشنا كل القضايا الرئيسية على الطاولة"، محذرا من أن "أي خرق من أي من الجانبين أو قرار سياسي قد يؤدي بكل وضوح إلى انهيار الاتفاق".



وأكّد الأنصاري "لدينا ثقة كبيرة في التزام الطرفين بالتنفيذ"



وتابع "الأمور تمشي بشكل إيجابي ... نعتقد ان التبادل القادم سيكون بسلاسة اكبر"، في إشارة للدفعة الثانية من صفقة تبادل الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين السبت المقبل، والتي ستشهد الإفراج عن أربع رهينات إسرائيليات أخريات.



أعلنت قطر، مع الولايات المتحدة ومصر، الأربعاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ الأحد لينهي 15 شهرا من الحرب المدمرة.