الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية في جنين بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أن قواته بدأت عملية في مدينة جنين بالضفة الغربية التي تشهد اضطرابات من دون تقديم مزيد من التفاصيل.