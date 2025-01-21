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منظمة الصحة العالمية "تأسف" لقرار الولايات المتحدة الانسحاب منها

أخبار دولية
2025-01-21 | 06:03
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منظمة الصحة العالمية &quot;تأسف&quot; لقرار الولايات المتحدة الانسحاب منها
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منظمة الصحة العالمية "تأسف" لقرار الولايات المتحدة الانسحاب منها

عبرت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لقرار إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إعلان انسحاب واشنطن من الوكالة الأممية.
     
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش للصحافيين إن الهيئة الدولية "تأسف لإعلان الولايات المتحدة الأميركية بأنها تنوي الانسحاب من المنظمة".

أخبار دولية

منظمة الصحة العالمية

الولايات المتحدة

انسحاب

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