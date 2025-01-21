الجيش الأوكراني: استهداف مصنع طائرات ومستودع نفط في روسيا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أنه هاجم البنية التحتية في مصنع روسي للطائرات في منطقة سمولينسك، بالإضافة إلى تنفيذ الضربة الثانية في أسبوع على مستودع نفط في منطقة فارونيش.



وزادت أوكرانيا من وتيرة شن ضربات بعيدة المدى على روسيا في الأشهر القليلة الماضية مما ألحق الضرر بالبنية التحتية للطاقة والمرافق العسكرية الصناعية الروسية.